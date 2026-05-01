Rouffach

Lectures Dégustation

12B place de la République Rouffach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-05-19 19:00:00

fin : 2026-05-19 20:00:00

Date(s) :

2026-05-19

Des mots d’auteurs pour s’enivrer de poésie, accompagnés d’élixirs du vignoble à savourer. Les artistes de la jeune troupe de la Comédie de Colmar et les étudiants du Lycée agricole et viticole de Rouffach ont imaginé ensemble une délicieuse soirée de partage, où vin et littérature se rencontrent avec bonheur. Adultes, sur inscription

Des mots d’auteurs pour s’enivrer de poésie, accompagnés d’élixirs du vignoble à savourer. Les artistes de la jeune troupe de la Comédie de Colmar et les étudiants du Lycée agricole et viticole de Rouffach ont imaginé ensemble une délicieuse soirée de partage, où vin et littérature se rencontrent avec bonheur. Pour les adultes, sur inscription. 0 .

12B place de la République Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 53 12 mediatheque@cc-paysderouffach.fr

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English :

Words by authors to intoxicate you with poetry, accompanied by vineyard elixirs to savor. Artists from the young troupe of the Comédie de Colmar and students from the Lycée agricole et viticole de Rouffach have come up with a delightful evening of sharing, where wine and literature meet in perfect harmony. Adults, registration required

L’événement Lectures Dégustation Rouffach a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de tourisme du Pays d’Eguisheim et de Rouffach