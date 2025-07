Lectures d’été à la médiathèque Place de la Victoire Yssingeaux

Lectures d’été à la médiathèque Place de la Victoire Yssingeaux vendredi 11 juillet 2025.

Lectures d’été à la médiathèque

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Début : Vendredi 2025-07-11 10:00:00

fin : 2025-07-11 11:00:00

2025-07-11

Départ pour une balade avec lecture dans un jardin agréable et ombragé d’Yssingeaux.

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25

English :

Departure for a stroll and reading in a pleasant, shady garden in Yssingeaux.

German :

Start zu einem Spaziergang mit Lesung in einem gemütlichen und schattigen Garten in Yssingeaux.

Italiano :

Partenza per una passeggiata e una lettura in un piacevole giardino ombreggiato di Yssingeaux.

Espanol :

Salida para pasear y leer en un agradable jardín sombreado de Yssingeaux.

