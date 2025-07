Lectures d’été Bélâbre

Lectures d’été Bélâbre vendredi 18 juillet 2025.

Lectures d’été

Rue Abbé Pigeaud Bélâbre Indre

Gratuit

Début : Vendredi 2025-07-18 18:30:00

2025-07-18

Venir écouter les lectures estivales.

Coups de coeur partagés. Un échange autour d’un verre clôturera ce moment. .

Rue Abbé Pigeaud Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 03 07 bibliotheque.belabre@orange.fr

English :

come and listen to the « Premières pages » summer readings by actors Corinne Laroche, François Foret and Julien Bouquet.

German :

kommen und die sommerlichen Lesungen « Premières pages » der Schauspieler Corinne Laroche, François Foret und Julien Bouquet hören.

Italiano :

venite ad ascoltare le letture estive « Premières pages » degli attori Corinne Laroche, François Foret e Julien Bouquet.

Espanol :

venga a escuchar las lecturas de verano « Premières pages » de los actores Corinne Laroche, François Foret y Julien Bouquet.

L’événement Lectures d’été Bélâbre a été mis à jour le 2025-07-08 par Destination Brenne