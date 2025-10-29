Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Jacques Demy Nantes

Lectures d’hier pour enfants d’aujourd’hui Médiathèque Jacques Demy Nantes mercredi 29 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-29 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age minimum : 4 et Age maximum : 99

Par Sophie Renou de la compagnie La Fidèle IdéeÀ l’approche de la fête d’Halloween, la comédienne lit une sélection d’histoires anciennes et récentes pour apprendre à dépasser sa peur ou tout simplement prendre plaisir à se faire… un petit peu peur.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/