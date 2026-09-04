Informations pratiques

Hambye

Lectures d’histoires au marché de Noël

7 Route de l’Abbaye Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Lectures d’histoires au marché de Noël de l’abbaye d’Hambye. Dès 3 ans. .

7 Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78

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English : Lectures d’histoires au marché de Noël

L’événement Lectures d’histoires au marché de Noël Hambye a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme