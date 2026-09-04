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AGENDA · Hambye

Lectures d’histoires au marché de Noël Hambye

samedi 5 décembre 2026 · Hambye

Lectures d’histoires au marché de Noël Hambye

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
7 Route de l'Abbaye
Ville
50450 Hambye
Département
Manche
Tarif

Hambye

Lectures d’histoires au marché de Noël

7 Route de l’Abbaye Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Lectures d’histoires au marché de Noël de l’abbaye d’Hambye. Dès 3 ans.   .

7 Route de l’Abbaye Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78 

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English : Lectures d’histoires au marché de Noël

L’événement Lectures d’histoires au marché de Noël Hambye a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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