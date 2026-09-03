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Lectures d’histoires au marché de Noël Hambye

vendredi 11 décembre 2026 · Hambye

Lectures d’histoires au marché de Noël Hambye

Informations pratiques

Début
vendredi 11 décembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Le Bourg
Ville
50450 Hambye
Département
Manche
Tarif

Hambye

Lectures d’histoires au marché de Noël

Le Bourg Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 17:30:00
fin : 2026-12-11

Date(s) :
2026-12-11

Lectures d’histoires au marché de Noël d’Hambye. Dès 3 ans.   .

Le Bourg Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78 

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English : Lectures d’histoires au marché de Noël

L’événement Lectures d’histoires au marché de Noël Hambye a été mis à jour le 2026-09-03 par Coutances Tourisme

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