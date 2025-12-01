Lectures d’histoires autour de l’hiver

Saint-Pair-sur-Mer

Passez un moment tout doux à écouter quelques histoires autour de noël et de l’hiver.

Pour les enfants de 2 à 6 ans 2 séances 10h et 11h

Lieu Chalet de noël, place Charles de Gaulle (parvis de l’église) ou à la médiathèque selon météo

Gratuit, inscriptions souhaitées, places limitées

En partenariat avec l’ASAC de Saint Pair .

Place Charles de Gaulle Saint-Pair-sur-Mer 50380 Manche Normandie +33 2 33 90 41 22 mediatheque@saintpairsurmer.fr

