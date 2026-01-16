Lectures d’histoires Salle des fêtes La Chapelle-Longueville
Lectures d’histoires Salle des fêtes La Chapelle-Longueville samedi 7 février 2026.
Lectures d’histoires
Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville Eure
Début : 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-07 11:00:00
2026-02-07
Des lectures drôles pour faire rêver autour d’un personnage pas si grand et pas si méchant que ça le loup !
Animé par Aurore
Buvette sur place
Un adulte devra rester sur place pour rassurer si besoin. .
Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com
