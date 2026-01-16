Lectures d’histoires Salle des fêtes La Chapelle-Longueville

Lectures d’histoires

Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville Eure

Début : 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-07 11:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Des lectures drôles pour faire rêver autour d’un personnage pas si grand et pas si méchant que ça le loup !

Animé par Aurore

Buvette sur place

Un adulte devra rester sur place pour rassurer si besoin. .

Salle des fêtes SAINT-JUST La Chapelle-Longueville 27950 Eure Normandie lesautils27@gmail.com

