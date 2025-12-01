Lectures d’hiver Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris

Lectures d’hiver Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 20 décembre 2025.

Nous entrerons joyeusement

dans l’hiver avec histoires,

contes et chansons !

Fêtons l’arrivée de l’hiver à la bibliothèque!
Le samedi 20 décembre 2025
de 10h30 à 11h30
gratuit

Réservation à partir du 29 décembre 

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.

Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil  75012 Paris
+33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr