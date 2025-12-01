Lectures d’hiver Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris
Lectures d’hiver Bibliothèque Jeunesse Diderot Paris samedi 20 décembre 2025.
Nous entrerons joyeusement
dans l’hiver avec histoires,
contes et chansons !
Fêtons l’arrivée de l’hiver à la bibliothèque!
Le samedi 20 décembre 2025
de 10h30 à 11h30
gratuit
Réservation à partir du 29 décembre
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 6 ans.
Bibliothèque Jeunesse Diderot 42 avenue Daumesnil 75012 Paris
+33143406994 bibliotheque.diderot@paris.fr