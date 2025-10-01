Lectures du mercredi à la médiathèque Meymac

Lectures du mercredi à la médiathèque Meymac mercredi 1 octobre 2025.

Lectures du mercredi à la médiathèque

Place de l’Église Meymac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01

fin : 2025-10-01

Date(s) :

2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03

Des lectures d’albums jeunesse entremêlées de morceaux de musique.

Jeune public Gratuit .

Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

English : Lectures du mercredi à la médiathèque

German : Lectures du mercredi à la médiathèque

Italiano :

Espanol : Lectures du mercredi à la médiathèque

L’événement Lectures du mercredi à la médiathèque Meymac a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme de Haute Corrèze