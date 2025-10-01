Lectures du mercredi à la médiathèque Meymac
Lectures du mercredi à la médiathèque
Place de l’Église Meymac Corrèze
Gratuit
2025-10-01 2025-11-05 2025-12-03
Des lectures d’albums jeunesse entremêlées de morceaux de musique.
Jeune public
Place de l’Église Meymac 19250 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
