Lectures du mercredi à la médiathèque Ussel mercredi 17 septembre 2025.
11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze
Gratuit
Début : 2025-09-17
fin : 2025-12-17
2025-09-17 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-17
Des lectures d’albums jeunesse entremêlées de morceaux de musique.
11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr
