Lectures du mercredi à la médiathèque Ussel

11 Rue du 4 Septembre Ussel Corrèze

Gratuit

Début : 2025-09-17

fin : 2025-12-17

2025-09-17 2025-10-15 2025-11-19 2025-12-17

Des lectures d’albums jeunesse entremêlées de morceaux de musique.

Jeune public Gratuit .

11 Rue du 4 Septembre Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 47 mediatheque.ussel@hautecorrezecommunaute.fr

