Lectures-échanges Le meilleur est à venir

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Le meilleur est à venir Franck Sinatra.

La vie est une belle histoire mais, et c’est valable pour tous, elle a un gros défaut un jour, elle s’arrête… Des personnalités historiques, des célébrités artistiques mais aussi des anonymes ont agrémenté leurs derniers instants de citations et mots mémorables, tantôt pleins d’humour, tantôt pleins de regrets, tantôt pleins d’espoir… D’autres ont fait verser sur leur tombe des épitaphes extraordinaires, drôles, cocasses, émouvants…

Le meilleur est à venir Franck Sinatra.

La vie est une belle histoire mais, et c’est valable pour tous, elle a un gros défaut un jour, elle s’arrête… Des personnalités historiques, des célébrités artistiques mais aussi des anonymes ont agrémenté leurs derniers instants de citations et mots mémorables, tantôt pleins d’humour, tantôt pleins de regrets, tantôt pleins d’espoir… D’autres ont fait verser sur leur tombe des épitaphes extraordinaires, drôles, cocasses, émouvants… .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The best is yet to come Franck Sinatra.

Life is a beautiful story, but and this applies to everyone it has one big flaw: one day, it comes to an end? Historical figures, artistic celebrities and anonymous people alike have embellished their final moments with memorable quotes and words, sometimes full of humor, sometimes full of regret, sometimes full of hope? Others had extraordinary, funny, comical or moving epitaphs poured over their graves?

L’événement Lectures-échanges Le meilleur est à venir Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS