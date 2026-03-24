Lectures-échanges Le meilleur est à venir Ault
Lectures-échanges Le meilleur est à venir Ault jeudi 30 avril 2026.
Lectures-échanges Le meilleur est à venir
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:30:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Le meilleur est à venir Franck Sinatra.
La vie est une belle histoire mais, et c’est valable pour tous, elle a un gros défaut un jour, elle s’arrête… Des personnalités historiques, des célébrités artistiques mais aussi des anonymes ont agrémenté leurs derniers instants de citations et mots mémorables, tantôt pleins d’humour, tantôt pleins de regrets, tantôt pleins d’espoir… D’autres ont fait verser sur leur tombe des épitaphes extraordinaires, drôles, cocasses, émouvants…
Le meilleur est à venir Franck Sinatra.
La vie est une belle histoire mais, et c’est valable pour tous, elle a un gros défaut un jour, elle s’arrête… Des personnalités historiques, des célébrités artistiques mais aussi des anonymes ont agrémenté leurs derniers instants de citations et mots mémorables, tantôt pleins d’humour, tantôt pleins de regrets, tantôt pleins d’espoir… D’autres ont fait verser sur leur tombe des épitaphes extraordinaires, drôles, cocasses, émouvants… .
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
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English :
The best is yet to come Franck Sinatra.
Life is a beautiful story, but and this applies to everyone it has one big flaw: one day, it comes to an end? Historical figures, artistic celebrities and anonymous people alike have embellished their final moments with memorable quotes and words, sometimes full of humor, sometimes full of regret, sometimes full of hope? Others had extraordinary, funny, comical or moving epitaphs poured over their graves?
L’événement Lectures-échanges Le meilleur est à venir Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
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