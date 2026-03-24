Lectures-échanges Les sept péchés capitaux dans la littérature

17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 17:30:00

fin : 2026-04-22 19:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Cette rencontre vous propose, à travers une sélection de textes extraits, d’aborder de façon originale et décomplexée les 7 péchés capitaux…

Cette rencontre vous propose, à travers une sélection de textes extraits, d’aborder de façon originale et décomplexée les 7 péchés capitaux… .

17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21

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English :

Through a selection of texts/extracts, this meeting offers you an original, no-holds-barred approach to the 7 deadly sins?

L’événement Lectures-échanges Les sept péchés capitaux dans la littérature Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS