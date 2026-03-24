Lectures-échanges Les sept péchés capitaux dans la littérature Ault
Lectures-échanges Les sept péchés capitaux dans la littérature Ault mercredi 22 avril 2026.
Lectures-échanges Les sept péchés capitaux dans la littérature
17 Avenue du Général Leclerc Ault Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 17:30:00
fin : 2026-04-22 19:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Cette rencontre vous propose, à travers une sélection de textes extraits, d’aborder de façon originale et décomplexée les 7 péchés capitaux…
Cette rencontre vous propose, à travers une sélection de textes extraits, d’aborder de façon originale et décomplexée les 7 péchés capitaux… .
17 Avenue du Général Leclerc Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 52 21
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Through a selection of texts/extracts, this meeting offers you an original, no-holds-barred approach to the 7 deadly sins?
L’événement Lectures-échanges Les sept péchés capitaux dans la littérature Ault a été mis à jour le 2026-03-24 par DESTINATION LE TREPORT MERS
À voir aussi à Ault (Somme)
- 2ème interclubs des falaises en randonnée pédestre Ault 28 mars 2026
- Longe côte Ault 28 mars 2026
- Soirée gala Ault 28 mars 2026
- Longe côte Ault 31 mars 2026
- Exposition Mémoire des trains à Mouilles Ault 1 avril 2026