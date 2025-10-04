Lectures en amont des Cafés Littéraires de Montélimar Dieulefit
Médiathèque de Dieulefit Dieulefit Drôme
Baptiste Relat, comédien offrira au public de la Médiathèque une lecture des extraits de textes des auteurs invités aux 30ème cafés littéraires de Montélimar.
Réservation conseillée par mail mediatheque@dieulefit.fr ou au 04 69 26 02 54
Médiathèque de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 26 02 54 mediatheque@dieulefit.fr
English :
Actor Baptiste Relat will read extracts from texts by authors invited to the 30th Cafés Littéraires de Montélimar at the Médiathèque.
Reservations recommended by e-mail mediatheque@dieulefit.fr or 04 69 26 02 54
German :
Baptiste Relat, Schauspieler, wird dem Publikum der Mediathek eine Lesung von Textauszügen der Autoren anbieten, die zu den 30. cafés littéraires de Montélimar eingeladen wurden.
Reservierungen werden per E-Mail mediatheque@dieulefit.fr oder unter 04 69 26 02 54 empfohlen
Italiano :
L’attore Baptiste Relat leggerà estratti di testi di autori invitati al 30° Cafés Littéraires de Montélimar.
Prenotazioni consigliate all’indirizzo e-mail mediatheque@dieulefit.fr o al numero 04 69 26 02 54
Espanol :
Baptiste Relat, actor, leerá fragmentos de textos de autores invitados a los 30 Cafés Literarios de Montélimar.
Se recomienda reservar por correo electrónico a mediatheque@dieulefit.fr o en el 04 69 26 02 54
