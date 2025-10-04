Lectures en amont des Cafés Littéraires de Montélimar Dieulefit

Lectures en amont des Cafés Littéraires de Montélimar Dieulefit samedi 4 octobre 2025.

Lectures en amont des Cafés Littéraires de Montélimar

Médiathèque de Dieulefit Dieulefit Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 10:30:00

fin : 2025-10-04

Date(s) :

2025-10-04

Baptiste Relat, comédien offrira au public de la Médiathèque une lecture des extraits de textes des auteurs invités aux 30ème cafés littéraires de Montélimar.

Réservation conseillée par mail mediatheque@dieulefit.fr ou au 04 69 26 02 54

.

Médiathèque de Dieulefit Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 26 02 54 mediatheque@dieulefit.fr

English :

Actor Baptiste Relat will read extracts from texts by authors invited to the 30th Cafés Littéraires de Montélimar at the Médiathèque.

Reservations recommended by e-mail mediatheque@dieulefit.fr or 04 69 26 02 54

German :

Baptiste Relat, Schauspieler, wird dem Publikum der Mediathek eine Lesung von Textauszügen der Autoren anbieten, die zu den 30. cafés littéraires de Montélimar eingeladen wurden.

Reservierungen werden per E-Mail mediatheque@dieulefit.fr oder unter 04 69 26 02 54 empfohlen

Italiano :

L’attore Baptiste Relat leggerà estratti di testi di autori invitati al 30° Cafés Littéraires de Montélimar.

Prenotazioni consigliate all’indirizzo e-mail mediatheque@dieulefit.fr o al numero 04 69 26 02 54

Espanol :

Baptiste Relat, actor, leerá fragmentos de textos de autores invitados a los 30 Cafés Literarios de Montélimar.

Se recomienda reservar por correo electrónico a mediatheque@dieulefit.fr o en el 04 69 26 02 54

L’événement Lectures en amont des Cafés Littéraires de Montélimar Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-11 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux