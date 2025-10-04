Lectures En Balade Châtelus-le-Marcheix

samedi 4 octobre 2025.

Lectures En Balade

Place des Migrants Châtelus-le-Marcheix Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-04

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Les Associations des Lecteurs de Châtelus le Marcheix et Lire en Creuse vous invitent pour des Lectures en Balade, tout public (1,5 kms), dénivelé, prévoir des chaussures de marche, non accessible en poussette, repli à Salle Janisson par temps de pluie, goûter offert à la fin, gratuit. .

Place des Migrants Châtelus-le-Marcheix 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 37 53 alcm@wanadoo.fr

