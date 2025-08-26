Lectures en balade Montfort-sur-Meu
Lectures en balade Montfort-sur-Meu mardi 26 août 2025.
Lectures en balade
Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-26 11:00:00
fin : 2025-08-26 12:00:00
Date(s) :
2025-08-26
Le mardi 26 août de 11h à 12h, la médiathèque Lagirafe propose aux tout petits de 0 à 3 ans des lectures en balade à l’étang de la cane de Montfort -sur-Meu.
Sur inscription. .
Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lectures en balade Montfort-sur-Meu a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Montfort Communauté