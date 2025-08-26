Lectures en balade Montfort-sur-Meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine

Début : 2025-08-26 11:00:00

fin : 2025-08-26 12:00:00

2025-08-26

Le mardi 26 août de 11h à 12h, la médiathèque Lagirafe propose aux tout petits de 0 à 3 ans des lectures en balade à l’étang de la cane de Montfort -sur-Meu.

Sur inscription. .

Montfort-sur-Meu 35160 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 07 94 92

