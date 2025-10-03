Lectures en bivouac Médiathèque Communautaire De Voreppe Voreppe

Animation en extérieur, prévoir une tenue adaptée.

Soirée lectures autour du feu : contes et montagne

La bibliothèque de Voreppe vous invite à une soirée conviviale autour du feu, où histoires et souvenirs de montagne se mêleront pour émerveiller petits et grands.

Apportez votre thermos de soupe à partager et votre bol pour déguster ensemble dans une ambiance chaleureuse et festive.

Vendredi 3 octobre à partir de 19h – un moment à ne pas manquer !

Médiathèque Communautaire De Voreppe 17 Rue Igor Stravinsky 38340 Voreppe Voreppe 38340 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476566311 https://biblio-paysvoironnais.fr

