Lectures en breton Médiathèque Samuel Beckett Guérande
Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique
Début : 2026-03-04 10:30:00
fin : 2026-03-04 11:30:00
2026-03-04
Un moment convivial de lectures d’albums en breton par les enseignantes de Skol Diwan Gwenrann.
Dans le cadre du Mois du breton.
Pour les 2 à 6 ans. .
