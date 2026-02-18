Lectures en breton Médiathèque Samuel Beckett Guérande

Lectures en breton

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-04 10:30:00

fin : 2026-03-04 11:30:00

Date(s) :

2026-03-04

Un moment convivial de lectures d’albums en breton par les enseignantes de Skol Diwan Gwenrann.

Dans le cadre du Mois du breton.

Pour les 2 à 6 ans. .

Médiathèque Samuel Beckett 2 avenue Anne de Bretagne Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 00 91 52 president@diwan-gwenrann.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Lectures en breton Guérande a été mis à jour le 2026-02-18 par ADT44