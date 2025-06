Lectures en Cotentin – rue Paul Jeanson Lessay 20 juin 2025 09:00

Manche

Lectures en Cotentin rue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay Lessay Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-20 09:00:00

fin : 2025-06-29 19:00:00

Date(s) :

2025-06-20

4 artistes exposent à l’abbatiale de Lessay. Joëlle Henry, Stéphanie Yvetot, Olha Schenevsko et Pierre Juhel vous invitent à découvrir leurs œuvres. Vernissage le vendredi 20 juin à 18h.

rue Paul Jeanson Abbatiale de Lessay

Lessay 50430 Manche Normandie +33 2 33 76 13 01

English : Lectures en Cotentin

4 artists exhibit at Lessay Abbey. Joëlle Henry, Stéphanie Yvetot, Olha Schenevsko and Pierre Juhel invite you to discover their works. Opening on Friday June 20 at 6pm.

German :

4 Künstler stellen in der Abteikirche von Lessay aus. Joëlle Henry, Stéphanie Yvetot, Olha Schenevsko und Pierre Juhel laden Sie ein, ihre Werke zu entdecken. Vernissage am Freitag, den 20. Juni um 18 Uhr.

Italiano :

4 artisti espongono all’Abbazia di Lessay. Joëlle Henry, Stéphanie Yvetot, Olha Schenevsko e Pierre Juhel vi invitano a scoprire le loro opere. Inaugurazione venerdì 20 giugno alle 18.00.

Espanol :

4 artistas exponen en la Abadía de Lessay. Joëlle Henry, Stéphanie Yvetot, Olha Schenevsko y Pierre Juhel le invitan a descubrir sus obras. Inauguración el viernes 20 de junio a las 18.00 h.

L’événement Lectures en Cotentin Lessay a été mis à jour le 2025-06-10 par Côte Ouest Centre Manche