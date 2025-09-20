Lectures en famille – « Princes et princesses » Musée Girodet Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Laissez votre imagination voyager dans le monde des contes de fées, où les rois, les reines, les princes et les princesses ont le premier rôle, qu’ils soient fictifs, ou réels, comme Louis XIV…

Samedi à 10h30 pour les 2-5 ans

Samedi à 14h00 pour les 6-10 ans

Une animation de la Médiathèque de l’AME

Musée Girodet Hôtel Durzy 2 rue du Faubourg-de-la-Chaussée, 45200 Montargis Montargis 45200 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 98 07 81 http://www.musee-girodet.fr

(c) Musée Girodet