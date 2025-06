Lectures en famille Sévérac d’Aveyron 16 juillet 2025 07:00

Vous aimez écouter des histoires, pour les petits et les grands, une sélection coup de cœur comme vous les aimez !

Venez écouter des lectures coups de cœur de l’équipe de la médiathèque en famille.

Prochain rendez-vous le mercredi 16 juillet à 11h à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron. .

Rue Signelongue

Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 71 66 84 bibliotheque@severacdaveyron.fr

English :

If you like to listen to stories, for young and old, this is the selection you’ll love!

German :

Sie hören gerne Geschichten, für Kinder und Erwachsene, eine Auswahl, wie Sie sie lieben!

Italiano :

Se amate ascoltare le storie, per grandi e piccini, questa è la selezione che vi piacerà!

Espanol :

Si le gusta escuchar cuentos, tanto para pequeños como para mayores, ¡este es el tipo de selección que le encantará!

L’événement Lectures en famille Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2025-06-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)