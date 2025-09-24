Lectures en famille Spécial Japon Rue Signelongue Sévérac-le-Château Sévérac d’Aveyron

Venez découvrir les coups de cœur littéraires de l’équipe de la médiathèque de Sévérac d’Aveyron lors d’une séance de lecture en famille sur le thème du Japon. Un moment doux et convivial à partager !

Venez écouter les coups de cœur littéraires de l’équipe de la médiathèque autour du Japon et partager un moment chaleureux avec vos petits. Des histoires captivantes, douces et amusantes pour éveiller leur imagination et vivre un instant de complicité en famille. Un rendez-vous incontournable pour les jeunes lecteurs et leurs parents, dans une ambiance conviviale et accueillante.

Rendez-vous à la médiathèque de Sévérac d’Aveyron

mercredi 24 septembre à 11h

mercredi 15 octobre à 11h .

Rue Signelongue Sévérac-le-Château Médiathèque Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 82 21

English :

Come and discover the literary favorites of the Sévérac d’Aveyron media library team during a family reading session on the theme of Japan. A sweet and friendly moment to share!

German :

Entdecken Sie die literarischen Favoriten des Teams der Mediathek von Sévérac d’Aveyron bei einer Lesung mit der ganzen Familie zum Thema Japan. Ein süßer und geselliger Moment zum Teilen!

Italiano :

Venite a scoprire i libri preferiti dell’équipe della mediateca di Sévérac d’Aveyron in una sessione di lettura per famiglie sul tema del Giappone. Un momento di condivisione caloroso e amichevole!

Espanol :

Venga a descubrir los favoritos literarios del equipo de la mediateca de Sévérac d’Aveyron en una sesión de lectura en familia sobre el tema de Japón. ¡Un momento cálido y amistoso para compartir!

