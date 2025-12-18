Lectures en fête au Musée de l’imprimerie Musée de l’imprimerie Louhans

Lectures en fête au Musée de l’imprimerie

Musée de l’imprimerie 29, rue des Dôdanes Louhans Saône-et-Loire

Début : 2026-01-24 13:00:00

fin : 2026-01-24 20:00:00

2026-01-24

À l’occasion des Nuits de la Lecture 2026, le Musée de l’Imprimerie ouvre ses espaces pour une journée placée sous le signe des mots, des gestes et des histoires. Les visiteurs sont invités à découvrir la nouvelle muséographie, à explorer l’univers des presses et des caractères, à participer à des ateliers créatifs et à se laisser porter par des lectures et des voix inspirées. Une rencontre délicate entre patrimoine et imagination, où l’imprimé révèle toute sa richesse et sa poésie. .

