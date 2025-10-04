Lectures en grenouillère Médiathèque Georges Pompidou Châlons-en-Champagne

Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Georges Pompidou Marne

Gratuit, dans la limite de l’espace disponible

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Les tout-petits sont invités à partager un moment avec leurs parents autour de la lecture d’albums, sur le thème de la nature.

La séance, animée par des bibliothécaires, sera ponctuée de musique et de comptines.

Médiathèque Georges Pompidou 68 Rue Léon Bourgeois, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est 0326269426 https://bm.chalonsenchampagne.fr/mediatheques La médiathèque Georges Pompidou vous accueille dans un bâtiment moderne, inauguré en 2003, conçu par Paul Chemetov, architecte de renommée internationale.

Son offre documentaire est diversifiée et de qualité pour tous les publics. Accueil du public : prêt, conseils, aide à la recherche. Accès piéton : rue Léon Bourgeois Accès voiture : rue des Martyrs de la Résistance

