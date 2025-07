Lectures en herbe Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage

Lectures en herbe Cour intérieure de la mairie Châtelaillon-Plage jeudi 17 juillet 2025.

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage Charente-Maritime

Début : 2025-07-17 17:00:00

fin : 2025-07-17 17:30:00

2025-07-17

Un moment hors du temps proposé par La Médiathèque La Malle d’Allionis, au cœur du parc de Châtelaillon-Plage…

Cour intérieure de la mairie 20 boulevard de la Libération Châtelaillon-Plage 17340 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 30 55 53

English :

A moment out of time offered by La Malle d’Allionis media library, in the heart of the Châtelaillon-Plage park?

German :

Ein zeitloser Moment, der von der Mediathek La Malle d’Allionis im Herzen des Parks von Châtelaillon-Plage angeboten wird?

Italiano :

Un momento fuori dal tempo offerto dalla mediateca La Malle d’Allionis, nel cuore del parco di Châtelaillon-Plage?

Espanol :

Un momento fuera del tiempo ofrecido por la mediateca La Malle d’Allionis, en el corazón del parque de Châtelaillon-Plage?

