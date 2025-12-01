Lectures en kamishibaï Bibliothèque des Batignolles Paris
Lectures en kamishibaï Bibliothèque des Batignolles Paris mercredi 31 décembre 2025.
La bibliothèque des Batignolles vous propose une sélection d’histoires en kamishibaï
Mais un kamishibaï, qu’est-ce que c’est ?
Kamishibaï se traduit par « théâtre de papier ».
D’origine japonaise, cette technique de contage consiste à faire défiler des images dans un petit théâtre en bois (butaï).
Le spectateur ne voit que les illustrations, tandis que le narrateur lit les textes inscrits derrière chacune d’entre elles.
Les images se succèdent au rythme de la narration, le spectacle commence et la magie de l’histoire opère !
Les bibliothécaires vous lisent des histoires en kamishibaï mercredi 31 décembre à 15h00 dans la cabane à histoires – à partir de 4 ans, sur inscription
Le mercredi 31 décembre 2025
de 15h00 à 16h00
gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Bibliothèque des Batignolles 18, rue des Batignolles 75017 Paris
+33144691830 bibliotheque.batignolles@paris.fr https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles https://www.facebook.com/laBibliothequeBatignolles