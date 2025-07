Lectures en langues étrangères à la médiathèque d’Assier rue Pierre levée, Assier

Lectures en langues étrangères à la médiathèque d’Assier

rue Pierre levée, Médiathèque Assier Lot

Début : 2025-07-16 10:30:00

2025-07-16

Venez découvrirez la sonorité et la musicalité de la langue arabe et espagnole. Deux lecteurs viennent nous enchanter les oreilles

avec des lectures en langues étrangères, pour les enfants et les grands à partir de 4 ans !

rue Pierre levée, Médiathèque Assier 46320 Lot Occitanie +33 5 65 10 87 31

English :

Come and discover the sound and musicality of the Arabic and Spanish languages. Two readers come to delight our ears

with readings in foreign languages, for children and adults aged 4 and over!

German :

Kommen Sie und entdecken Sie den Klang und die Musikalität der arabischen und spanischen Sprache. Zwei Vorleser kommen, um unsere Ohren zu verzaubern

mit fremdsprachigen Lesungen für Kinder und Erwachsene ab 4 Jahren!

Italiano :

Venite a scoprire il suono e la musicalità delle lingue araba e spagnola. Due lettori vengono a deliziare le nostre orecchie

con letture in lingua straniera, per bambini e adulti dai 4 anni in su!

Espanol :

Venga a descubrir el sonido y la musicalidad de las lenguas árabe y española. Dos lectores vienen a deleitar nuestros oídos

con lecturas en lenguas extranjeras, ¡para niños y adultos a partir de 4 años!

