Lectures en musique Salle des fêtes Labastide-d’Armagnac

Lectures en musique Salle des fêtes Labastide-d’Armagnac samedi 8 novembre 2025.

Lectures en musique

Salle des fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac Landes

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Bercés par les voix et notes de Nicolas Gardrat et Manue Fleytoux, écoutez les lectures musicales de La Grande Beuverie suivi de Le Ventre de la Mer .

La soirée se poursuivra avec une dégustation de vins naturels et une auberge espagnole.

Bercés par les voix et notes de Nicolas Gardrat et Manue Fleytoux, écoutez les lectures musicales de La Grande Beuverie suivi de Le Ventre de la Mer .

La soirée se poursuivra avec une dégustation de vins naturels et une auberge espagnole. .

Salle des fêtes Rue des Jardins Labastide-d’Armagnac 40240 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 44 89 76 66

English : Lectures en musique

Lulled by the voices and notes of Nicolas Gardrat and Manue Fleytoux, listen to musical readings of La Grande Beuverie followed by Le Ventre de la Mer .

The evening continues with a tasting of natural wines and an auberge espagnole.

German :

Wiegen Sie sich in den Stimmen und Noten von Nicolas Gardrat und Manue Fleytoux und lauschen Sie den musikalischen Lesungen von La Grande Beuverie gefolgt von Le Ventre de la Mer .

Der Abend wird mit einer Verkostung von Naturweinen und einer Auberge espagnole fortgesetzt.

Italiano :

Cullati dalle voci e dalle note di Nicolas Gardrat e Manue Fleytoux, ascolterete la lettura musicale de La Grande Beuverie seguita da Le Ventre de la Mer .

La serata proseguirà con una degustazione di vini naturali e una locanda spagnola.

Espanol : Lectures en musique

Arrullados por las voces y notas de Nicolas Gardrat y Manue Fleytoux, escuche las lecturas musicales de La Grande Beuverie seguidas de Le Ventre de la Mer .

La velada continuará con una degustación de vinos naturales y un mesón español.

L’événement Lectures en musique Labastide-d’Armagnac a été mis à jour le 2025-10-22 par OT Landes d’Armagnac