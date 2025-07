Lectures en occitan et français à Saint-Salvadou Le Bas Ségala

L’Ostal dels Escrivans / La Maison des écrivains a le plaisir d’accueillir Sèrgi Carles pour les lectures en occitan et français « Istòria d’un sauvatjòt, je suis cet enfant » ». Conversation avec le public et dédicaces.

Istòria d’un sauvatjòt, c’est un récit autobiographique conté à hauteur d’enfant.

Un enfant qui découvre le monde, pas à pas la maison familiale, les voisins, le monde de l’école, les joies et les peines, les premiers drames, la vie quotidienne vécue entre deux langues, l’occitan (sous le nom de patois) et le français.

Serge Carles nous fait partager son cheminement jusqu’à l’entrée à l’École Normale, passage dans un autre univers, dans une écriture autobiographique sensible et généreuse. .

English :

L’Ostal dels Escrivans / La Maison des écrivains is delighted to welcome Sèrgi Carles for readings in Occitan and French of « Istòria d’un sauvatjòt, je suis cet enfant ». Conversation with the public and book signing.

German :

L’Ostal dels Escrivans / Das Haus der Schriftsteller freut sich, Sèrgi Carles für die Lesungen auf Okzitanisch und Französisch « Istòria d’un sauvatjòt, je suis cet enfant » » begrüßen zu dürfen. Gespräch mit dem Publikum und Signierstunden.

Italiano :

L’Ostal dels Escrivans / La Maison des écrivains è lieta di accogliere Sèrgi Carles per una lettura in occitano e francese dal titolo « Istòria d’un sauvatjòt, je suis cet enfant ». Conversazione con il pubblico e firma del libro.

Espanol :

L’Ostal dels Escrivans / La Maison des écrivains se complace en recibir a Sèrgi Carles para una lectura en occitano y francés titulada « Istòria d’un sauvatjòt, je suis cet enfant ». Conversación con el público y firma de libros.

