Lectures en partage Thiviers
mardi 13 octobre 2026 · Thiviers
Informations pratiques
Thiviers
Lectures en partage
Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 17:00:00
fin : 2026-11-10
Date(s) :
2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08
Le deuxième mardi de chaque mois, de 17h à 18h15, des lectrices et lecteurs
viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table
ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole !
Le deuxième mardi de chaque mois, de 17h à 18h15, des lectrices et lecteurs
viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table
ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole ! .
Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82
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English : Lectures en partage
On the second Tuesday of each month, from 5 to 6:15 pm, readers
present their literary favorites at a round-table discussion
round-table discussion. Open to all, with no obligation to speak!
L’événement Lectures en partage Thiviers a été mis à jour le 2026-09-03 par Isle-Auvézère
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