UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Thiviers

Lectures en partage Thiviers

mardi 13 octobre 2026 · Thiviers

Lectures en partage Thiviers

Informations pratiques

Début
mardi 13 octobre 2026
Fin
mardi 13 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Adresse
Bibliothèque Médiathèque
Ville
24800 Thiviers
Département
Dordogne
Tarif

Thiviers

Lectures en partage

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-13 17:00:00
fin : 2026-11-10

Date(s) :
2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08

Le deuxième mardi de chaque mois, de 17h à 18h15, des lectrices et lecteurs
viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table
ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole !
Le deuxième mardi de chaque mois, de 17h à 18h15, des lectrices et lecteurs
viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table
ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole !   .

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lectures en partage

On the second Tuesday of each month, from 5 to 6:15 pm, readers
present their literary favorites at a round-table discussion
round-table discussion. Open to all, with no obligation to speak!

L’événement Lectures en partage Thiviers a été mis à jour le 2026-09-03 par Isle-Auvézère

À voir aussi à Thiviers (Dordogne)