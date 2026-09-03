Informations pratiques

Thiviers

Lectures en partage

Bibliothèque Médiathèque Thiviers Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 17:00:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-10-13 2026-11-10 2026-12-08

Le deuxième mardi de chaque mois, de 17h à 18h15, des lectrices et lecteurs

viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table

ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole !

Le deuxième mardi de chaque mois, de 17h à 18h15, des lectrices et lecteurs

viennent présenter leur(s) coup(s) de cœur littéraires autour d’une table

ronde. Ouvert à tou(te)s sans obligation de prendre la parole ! .

Bibliothèque Médiathèque Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 62 08 82

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English : Lectures en partage

On the second Tuesday of each month, from 5 to 6:15 pm, readers

present their literary favorites at a round-table discussion

round-table discussion. Open to all, with no obligation to speak!

L’événement Lectures en partage Thiviers a été mis à jour le 2026-09-03 par Isle-Auvézère