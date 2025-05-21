Lectures en terrasse Chez Léonie Eugénie-les-Bains
Lectures en terrasse Chez Léonie Eugénie-les-Bains mercredi 26 août 2026.
Eugénie-les-Bains
Lectures en terrasse Chez Léonie
Terrasses d’Eugénie Eugénie-les-Bains Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:45:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Lectures et bonne humeur rejoignez-nous sur les terrasses des cafés d’Eugénie pour partager vos coups de coeur. .
Terrasses d’Eugénie Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 46 52 37
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English : Lectures en terrasse Chez Léonie
L’événement Lectures en terrasse Chez Léonie Eugénie-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-13 par Tourisme Aire Eugénie
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