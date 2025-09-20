Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Lectures enfantines « l’heure joyeuse »

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-09-20

fin : 2025-10-18

2025-09-20 2025-10-18 2025-11-15

Laissez les enfants s’immerger dans le monde extraordinaire des livres sortis des malles, pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes.

Moment privilégié pour les tout-petits de 0 à 5 ans.

Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

