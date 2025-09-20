Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Début : 2025-09-20
fin : 2025-10-18
2025-09-20 2025-10-18 2025-11-15
Laissez les enfants s’immerger dans le monde extraordinaire des livres sortis des malles, pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes.
Moment privilégié pour les tout-petits de 0 à 5 ans.
Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
