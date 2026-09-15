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Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains

Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Andrée Chedid
Adresse
Esplanade du Broustic
Ville
33510 Andernos-les-Bains
Département
Gironde
Tarif

Andernos-les-Bains

Lectures enfantines « l’heure joyeuse »

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14

Laissez les enfants s’immerger dans le monde extraordinaire des livres sortis des malles, pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes.
Moment privilégié pour les tout-petits de 0 à 5 ans.
Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93.   .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93 

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English : Lectures enfantines « l’heure joyeuse »

L’événement Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains

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