Informations pratiques

Andernos-les-Bains

Lectures enfantines « l’heure joyeuse »

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14

Laissez les enfants s’immerger dans le monde extraordinaire des livres sortis des malles, pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes.

Moment privilégié pour les tout-petits de 0 à 5 ans.

Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93. .

Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93

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English : Lectures enfantines « l’heure joyeuse »

L’événement Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains