Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Médiathèque Andrée Chedid Andernos-les-Bains
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Andrée Chedid · Andernos-les-Bains
Informations pratiques
Andernos-les-Bains
Lectures enfantines « l’heure joyeuse »
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17 2026-11-14
Laissez les enfants s’immerger dans le monde extraordinaire des livres sortis des malles, pour découvrir de belles histoires, des albums et des contes.
Moment privilégié pour les tout-petits de 0 à 5 ans.
Accès gratuit sur réservation au 05.56.03.93.93. .
Médiathèque Andrée Chedid Esplanade du Broustic Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 93 93
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English : Lectures enfantines « l’heure joyeuse »
L’événement Lectures enfantines « l’heure joyeuse » Andernos-les-Bains a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Andernos-les-Bains
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