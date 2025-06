Lectures estivales et familiales Lantriac 9 juillet 2025 11:00

Haute-Loire

Lectures estivales et familiales Bibliothèque Lantriac Haute-Loire

Début : Mercredi 2025-07-09 11:00:00

fin : 2025-07-09 11:45:00

Lectures à destination des enfants et des familles d’une durée moyenne de 40 minutes. Thème « Les ogres «

Entrée libre, tout public. Ambiance conviviale. Apportez votre chaise pliante ou plaid !

Lantriac 43260 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 03 80 01 ece.lemonastier@gmail.com

English :

Readings for children and families, lasting an average of 40 minutes. Theme: « Ogres

Free admission, all ages. Friendly atmosphere. Bring your own folding chair or plaid!

German :

Lesungen für Kinder und Familien mit einer durchschnittlichen Dauer von 40 Minuten. Thema « Die Oger «

Freier Eintritt, für jedes Publikum. Gesellige Atmosphäre. Bringen Sie Ihren Klappstuhl oder Ihre Kuscheldecke mit!

Italiano :

Letture per bambini e famiglie della durata media di 40 minuti. Tema: « Gli orchi

Ingresso libero, aperto a tutti. Atmosfera amichevole. Portate la vostra sedia pieghevole o la vostra coperta!

Espanol :

Lecturas para niños y familias de una duración media de 40 minutos. Tema: « Los ogros

Entrada gratuita, abierta a todos. Ambiente acogedor. Traiga su propia silla plegable o manta

