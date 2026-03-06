Lectures et activités Le cirque Route du Peuch Coly-Saint-Amand
Lectures et activités Le cirque Route du Peuch Coly-Saint-Amand samedi 7 mars 2026.
Lectures et activités Le cirque
Route du Peuch Bibliothèque de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Lectures et activités sur le cirque
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Environ 1h avec le goûter
Lectures et activités sur le cirque
Pour les enfants de 4 à 8 ans.
Environ 1h avec le goûter .
Route du Peuch Bibliothèque de Saint Amand de Coly Coly-Saint-Amand 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 18 79 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Circus readings and activities
For children aged 4 to 8.
Approx. 1h with snack
L’événement Lectures et activités Le cirque Coly-Saint-Amand a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère