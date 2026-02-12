Lectures et atelier créatif par Fany Comptine Médiathéque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube

Lectures et atelier créatif par Fany Comptine

Médiathéque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-02-17

fin : 2026-02-17

Chansons et lectures autour du tapis Arc-en-Ciel de Fany comptine pour parler de l’environnement.

Venez découvrir des histoires de mouettes qui font pouet et des animaux solidaires pour sauver la forêt, des chansons de fête à la grenouille et de rivières à l’eau claire !

Suivit d’un atelier créatif en lien avec la thématique.

Pour les enfants de 4 à 7 ans accompagné d’un adulte, sur inscription. .

