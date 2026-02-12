Lectures et atelier créatif par Fany Comptine Médiathéque Lizaga Saint-Pierre-d’Irube
Lectures et atelier créatif par Fany Comptine
Médiathéque Lizaga Saint-Pierre-d'Irube
mardi 17 février 2026
Médiathéque Lizaga
34 Avenue du Labourd
Saint-Pierre-d'Irube
Pyrénées-Atlantiques
Gratuit
Gratuit
Chansons et lectures autour du tapis Arc-en-Ciel de Fany comptine pour parler de l’environnement.
Venez découvrir des histoires de mouettes qui font pouet et des animaux solidaires pour sauver la forêt, des chansons de fête à la grenouille et de rivières à l’eau claire !
Suivit d’un atelier créatif en lien avec la thématique.
Pour les enfants de 4 à 7 ans accompagné d’un adulte, sur inscription. .
Médiathéque Lizaga 34 Avenue du Labourd Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 01 00 81 mediatheque@saintpierredirube.fr
