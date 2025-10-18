LECTURES ET ATELIERS Gignac

Place du Jeu de ballon Gignac Hérault

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Dans le cadre de la quinzaine du goût, des lectures et ateliers seront animés par Maylis et Lucie.

Plus d’informations auprès de la médiathèque.

Place du Jeu de ballon Gignac 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 57 03 83

English :

As part of Taste Fortnight, Maylis and Lucie will be leading readings and workshops.

Further information from the media library.

German :

Im Rahmen der zwei Wochen des Geschmacks finden Lesungen und Workshops statt, die von Maylis und Lucie geleitet werden.

Weitere Informationen erhalten Sie in der Mediathek.

Italiano :

Nell’ambito della Quinzaine des Gustes, Maylis e Lucie condurranno letture e laboratori.

Ulteriori informazioni presso la mediateca.

Espanol :

En el marco de la Quincena del Gusto, Maylis y Lucie dirigirán lecturas y talleres.

Más información en la mediateca.

