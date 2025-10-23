Lectures et ateliers Jouons avec les mots à la médiathèque de Lubersac Rue du Général Souham Lubersac

Lectures et ateliers Jouons avec les mots à la médiathèque de Lubersac

Rue du Général Souham Parc de la mairie Lubersac Corrèze

Lectures et ateliers Jouons avec les mots pour les enfants de 3 à 12 ans.

Fabrique à histoires, charades, devinettes, virelangues… Origami, jeux de lettres, abécédaires. .

Rue du Général Souham Parc de la mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr

