Lectures et ateliers Jouons avec les mots à la médiathèque de Lubersac Rue du Général Souham Lubersac

Lectures et ateliers Jouons avec les mots à la médiathèque de Lubersac
Rue du Général Souham Parc de la mairie Lubersac Corrèze
Tarif :
Début : 2025-10-23
2025-10-23
Lectures et ateliers Jouons avec les mots pour les enfants de 3 à 12 ans.
Fabrique à histoires, charades, devinettes, virelangues… Origami, jeux de lettres, abécédaires. .
Rue du Général Souham Parc de la mairie Lubersac 19210 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 91 96 mdlubersac@lubersacpompadour.fr
