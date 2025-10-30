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Histoire et activités de Noël Arnac-Pompadour

Histoire et activités de Noël Arnac-Pompadour

Histoire et activités de Noël Arnac-Pompadour jeudi 19 février 2026.

Adresse : 44, rue des écoles

Ville : 19230 Arnac-Pompadour

Département : Corrèze

Début : jeudi 19 février 2026

Fin : jeudi 19 février 2026

Tarif : 0 0 Gratuit

Histoire et activités Le monde merveilleux de Peter Pan

44, rue des écoles Arnac-Pompadour Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19

Thème Peter Pan
Activité chapeau en origami

Pour les enfants de 3 à 10 ans (accompagnés par un adulte)
Réservation conseillée   .

44, rue des écoles Arnac-Pompadour 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96  mdpompadour@lubersacpompadour.fr

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English : Histoire et activités Le monde merveilleux de Peter Pan

L’événement Histoire et activités Le monde merveilleux de Peter Pan Arnac-Pompadour a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze