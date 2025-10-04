Lectures et Bricoles Bibliothèque De Châteauneuf En Thymerais Châteauneuf-en-Thymerais

En famille, à partir de 6 ans, chaque enfant devra être accompagné.

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T12:00

Sur la thématique du mois en cours à Média’Bulle, nous vous invitons à venir écouter des histoires lues par Karine de l’association « Lire et Faire Lire » puis ensuite de participer à un atelier de mini-bricolage avec Martine.

Animation sur inscription, jauge limitée.

Bibliothèque De Châteauneuf En Thymerais 43 Rue HUBERT LATHAM 28170 Châteauneuf-en-Thymerais Châteauneuf-en-Thymerais 28170 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237518862 bibliotheque@chateauneuf-en-thymerais.fr 02-37-51-88-62

Média’Bulle