Lectures et chansons dans les maisons Luttes sociales librairie le temps qu’il fait Mellionnec

Mellionnec

Lectures et chansons dans les maisons Luttes sociales

librairie le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 18:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Printemps de la librairie, organisé par l’association Le Poulpe Lectures et chansons dans les maisons sur le thème des Luttes sociales une soirée en trois propositions avec des lectures performances d’Oona Spengler et d’Aldo Qureshi et un concert de Naira Andrade et Suzanne Fisher.

Buvette, repas (galettes saucisse et soupe populaire option végé)

Org. Le Poulpe .

librairie le temps qu’il fait 12 Place de l’Église Mellionnec 22110 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 36 40 90

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English :

L’événement Lectures et chansons dans les maisons Luttes sociales Mellionnec a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de tourisme du Kreiz Breizh