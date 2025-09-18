Lectures et chansons intergénérationnelles Guéthary
Lectures et chansons intergénérationnelles Guéthary jeudi 18 septembre 2025.
Lectures et chansons intergénérationnelles
Résidence EHPAD Eskualduna Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Début : 2025-09-18
fin : 2025-09-18
2025-09-18
Les résidents de la maison de retraite Eskualduna et les assistantes maternelles de la commune sont cordialement invités.
Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.
Réservations conseillées par mail à bilbiotheque@guethary.fr ou pendant les permanences de la bibliothèque. .
Résidence EHPAD Eskualduna Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 04 54 bilbiotheque@guethary.fr
