Lectures et chansons intergénérationnelles Guéthary

Lectures et chansons intergénérationnelles Guéthary jeudi 18 septembre 2025.

Lectures et chansons intergénérationnelles

Résidence EHPAD Eskualduna Guéthary Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18

fin : 2025-09-18

Date(s) :

2025-09-18

Les résidents de la maison de retraite Eskualduna et les assistantes maternelles de la commune sont cordialement invités.

Ouvert à tous dans la limite des places disponibles.

Réservations conseillées par mail à bilbiotheque@guethary.fr ou pendant les permanences de la bibliothèque. .

Résidence EHPAD Eskualduna Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 81 04 54 bilbiotheque@guethary.fr

English : Lectures et chansons intergénérationnelles

German : Lectures et chansons intergénérationnelles

Italiano :

Espanol : Lectures et chansons intergénérationnelles

L’événement Lectures et chansons intergénérationnelles Guéthary a été mis à jour le 2025-08-29 par Office de Tourisme Pays Basque