Lectures et chants du Monde au Manoir de Laroque Delprat Autoire

Tarif : – – 10 EUR
Élie Guillou, écrivain, musicien et passeur de voix, tisse les chants du monde et les langues des vivants
Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47
Élie Guillou, writer, musician and voice passer, weaves the songs of the world and the languages of the living
