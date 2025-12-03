Lectures et chants du Monde au Manoir de Laroque Delprat

Autoire Lot

Tarif : – – 10 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 17:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Élie Guillou, écrivain, musicien et passeur de voix, tisse les chants du monde et les langues des vivants. Entre

lecture et musique, il mêle poésie, mémoire et ballades en arménien, kurde, français, portugais et Breton. Un

voyage vibrant entre mots et souffle

Sur réservation .

Autoire 46400 Lot Occitanie +33 6 42 89 38 47

English :

Élie Guillou, writer, musician and voice passer, weaves the songs of the world and the languages of the living

