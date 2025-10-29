Lectures et comptines polyglottes Loches

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-29 10:30:00

fin : 2025-10-29 11:30:00

2025-10-29

Profitez de lectures d’albums et de comptines en plusieurs langues (anglais, néerlandais, allemand, espagnol…).

Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ».

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Enjoy book readings and nursery rhymes in several languages (English, Dutch, German, Spanish…).

As part of the « Et si on en parlait » festival.

German :

Genießen Sie das Vorlesen von Alben und Reimen in verschiedenen Sprachen (Englisch, Niederländisch, Deutsch, Spanisch …).

Im Rahmen des Festivals « Et si on en parlait ».

Italiano :

Godetevi le letture di libri e filastrocche in diverse lingue (inglese, olandese, tedesco, spagnolo…).

Nell’ambito del festival « Et si on en parlait ».

Espanol :

Disfrute de lecturas de libros y canciones infantiles en varios idiomas (inglés, neerlandés, alemán, español…).

En el marco del festival « Et si on en parlait ».

