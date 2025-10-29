Lectures et comptines polyglottes Loches
Lectures et comptines polyglottes Loches mercredi 29 octobre 2025.
Lectures et comptines polyglottes
24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-10-29 11:30:00
Date(s) :
2025-10-29
Profitez de lectures d’albums et de comptines en plusieurs langues (anglais, néerlandais, allemand, espagnol…).
Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ».
Profitez de lectures d’albums et de comptines en plusieurs langues (anglais, néerlandais, allemand, espagnol…).
Dans le cadre du festival « Et si on en parlait ». .
24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com
English :
Enjoy book readings and nursery rhymes in several languages (English, Dutch, German, Spanish…).
As part of the « Et si on en parlait » festival.
German :
Genießen Sie das Vorlesen von Alben und Reimen in verschiedenen Sprachen (Englisch, Niederländisch, Deutsch, Spanisch …).
Im Rahmen des Festivals « Et si on en parlait ».
Italiano :
Godetevi le letture di libri e filastrocche in diverse lingue (inglese, olandese, tedesco, spagnolo…).
Nell’ambito del festival « Et si on en parlait ».
Espanol :
Disfrute de lecturas de libros y canciones infantiles en varios idiomas (inglés, neerlandés, alemán, español…).
En el marco del festival « Et si on en parlait ».
L’événement Lectures et comptines polyglottes Loches a été mis à jour le 2025-08-25 par ADT 37