Lectures et contes Les p’tites z’oreilles Médiathèque communautaire de Coutances Coutances
Lectures et contes Les p’tites z’oreilles Médiathèque communautaire de Coutances Coutances samedi 24 janvier 2026.
Lectures et contes Les p’tites z’oreilles
Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-24 11:00:00
fin : 2026-01-24
Date(s) :
2026-01-24
Les p’tites z’oreilles pour les 0 à 3 ans.
Réservation au 02 33 19 05 70. .
Médiathèque communautaire de Coutances 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 19 05 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Lectures et contes Les p’tites z’oreilles Coutances a été mis à jour le 2026-01-13 par Coutances Tourisme