Lectures et contes « Mar’mots à croquer » Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages
Lectures et contes « Mar’mots à croquer » Saint-Sauveur-Lendelin Saint-Sauveur-Villages mercredi 29 octobre 2025.
Lectures et contes « Mar’mots à croquer »
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-29 10:30:00
fin : 2025-10-29
Date(s) :
2025-10-29
Lectures et contes « Mar’mots à croquer » à la médiathèque Le Cœur Battant. 2 ans et + .
Saint-Sauveur-Lendelin 1 Rue du 8 Mai 1945 Saint-Sauveur-Villages 50490 Manche Normandie +33 6 81 23 14 29
English : Lectures et contes « Mar’mots à croquer »
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Lectures et contes « Mar’mots à croquer » Saint-Sauveur-Villages a été mis à jour le 2025-09-03 par Coutances Tourisme