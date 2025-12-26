Lectures et échanges chez un éditeur, Éditions Passiflore Dax

Lectures et échanges chez un éditeur

Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : 2026-01-07

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

Date(s) :

2026-01-07

Qu’est-ce qu’une maison d’édition ? Comment défend-elle les titres qu’elle publie ? Nous vous lirons quelques extraits de romans et vous ferons découvrir la face cachée du monde de l’édition. .

+33 6 85 04 21 73 passiflore@editions-passiflore.com

