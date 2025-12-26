Lectures et échanges chez un éditeur, Éditions Passiflore Dax
Lectures et échanges chez un éditeur
Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax Landes
Qu’est-ce qu’une maison d’édition ? Comment défend-elle les titres qu’elle publie ? Nous vous lirons quelques extraits de romans et vous ferons découvrir la face cachée du monde de l’édition. .
Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 04 21 73 passiflore@editions-passiflore.com
