Lectures et échanges chez un éditeur Éditions Passiflore Dax
Lectures et échanges chez un éditeur Éditions Passiflore Dax mercredi 1 avril 2026.
Lectures et échanges chez un éditeur
Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01
fin : 2026-04-01
Date(s) :
2026-04-01
Qu’est-ce qu’une maison d’édition ? Comment défend-elle les titres qu’elle publie ? Nous vous lirons quelques extraits de romans et vous ferons découvrir la face cachée du monde de l’édition. .
Éditions Passiflore 93 av Saint Vincent de Paul Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 068504217 passiflore@editions-passiflore.com
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English : Lectures et échanges chez un éditeur
L’événement Lectures et échanges chez un éditeur Dax a été mis à jour le 2026-03-19 par OT Grand Dax
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