Lectures et gourmandises Médiathèque Audenge

Lectures et gourmandises

Médiathèque 15 Boulevard Gambetta Audenge Gironde

Début : 2026-02-03

fin : 2026-02-03

Envie de découvrir de nouvelles pistes de lecture tout en partageant un moment convivial ?

Rejoignez le premier rendez-vous de l’année, Lectures & Gourmandises , une rencontre simple et chaleureuse autour des livres et des petits plaisirs gourmands, le mardi 3 février à 18H à la Médiathèque d’Audenge !

Un moment simple, convivial et gourmand pour découvrir de nouvelles lectures, partager vos coups de cœur et repartir avec plein d’idées de livres.

Amenez un petit quelque chose à grignoter, et échangez sur vos dernières lectures. Pas besoin d’être expert en littérature, tout le monde est bienvenu ! Que vous soyez un lecteur assidu ou occasionnel, c’est l’occasion parfaite pour découvrir la sélection des libraires et partager vos coups de cœur littéraires.

Gratuit réservation conseillée au 05 56 26 98 56 ou mediatheque@mairie-audenge.fr

Évènement organisé par la Médiathèque d’Aude .

Médiathèque 15 Boulevard Gambetta Audenge 33980 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 26 98 56 mediatheque@mairie-audenge.fr

