Lectures et jeux sur la plage du Maury

Liginiac Corrèze

Gratuit

Début : 2025-07-22

fin : 2025-08-12

2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19

Lectures et jeux sur la plage du Maury proposées par la bibliothèque de Liginiac

Mardi 22 juillet les olympiades de la lecture, jeux et lectures, A partir de 6 ans.

Mardi 29 juillet histoires, jeux et activité avec le loup des contes. A partir de 4 ans

Mardi 5 aout histoires et tours de magie avec du papier. Pour tous

Mardi 12 aout les olympiades de la lecture, jeux et lectures à partir de 6 ans

Livres à disposition, pour tous. .

Liginiac 19160 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 92 59 bibliotheque@liginiac.fr

